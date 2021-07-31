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Mersin Valiliği'nden önemli açıklama

Mersin'de ormanlık alanlara komşu arazilerde ateş yakılmasının 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:25 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:25
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ağustos'a kadar il sınırları içinde tüm ormanlık alanlara girişler ile orman çevresinden ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığı hatırlatıldı.

Bu karara ek olarak bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, "Mersin sınırları içindeki tüm ormanlık alanlara komşu arazilerde ateş yakılması, çalı, ot, bitkisel atık ile diğer yanıcı maddelerin yakılması, mangal, semaver vb. kullanılması 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 31 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kararla ilgili hükümlerin Mersin Valiliğince yürütüleceği kaydedilen açıklamada, belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

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