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Mersin'de aranan 71 kişi yakalandı

Mersin'de Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 71 kişiyi yakaladı.

  • İHA
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş para ve hapis cezası bulunan 71 kişi de yakalanarak, cezaevine teslim edidli.
 
Ekipler, ilçede tehdit, kanuna muhalefet, hayvan hırsızlığı, otodan hırsızlık, kaçak sigara, yaralama, gümrük kaçağı içki ve uyuşturucu madde satışı suçlarına karışan 31 kişiyi de gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte bin 70 paket değişik markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 83,11 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 9 adet uyuşturucu hap, tüfek ve bıçak ele geçirildi. 
 

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