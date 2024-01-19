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  • Mersin'de DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
Güncel

Mersin'de DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Mersin'de DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. ve M.K.A.D, savcılıktaki ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler W.H.M.M, T.E.M, M.A, M.E. ve H.T. tutuklandı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, adresinde bulanamayan 2 şüpheliden birinin 12 Ocak'ta sınır dışı edildiği saptanmıştı.

Adreslerdeki aramalarda 21 bin 500 Suriye lirası, 800 avro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilmişti.

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