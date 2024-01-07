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  • Mersin'de dehşet! Hamile karısını satırla öldürdü
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Mersin'de dehşet! Hamile karısını satırla öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra, 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Mersin'de dehşet! Hamile karısını satırla öldürdü
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Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı. Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

TAKSİCİYİ GASP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi. 20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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