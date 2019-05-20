27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0288
  • 6,7357
  • 247.319
  • 86.920
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin’de el yazması tarihi kitaplar ve yazıt ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ikametinde yaptığı aramada el yazması 2 tarihi kitap ile 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ele geçirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonrası İ.İ. isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada el yazması tarihi 2 kitap ve 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ile yaklaşık 100 gram kubar esrar ele geçirildi. 
 
Öte yandan, kapkaç, hırsızlık gibi suçlara yönelik yapılan çalışmalarda da, 9 kişi çalıntı 4 motosiklet ve cep telefonuyla yakalandı.
Tece Deniz Mahallesi’nde bir kafede oturan bir kişiden şüphelenen ekipler, kimlik sorarak, inceleme yaptı. İ.C. adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın GBT sorgulamasında gerçek isminin A.B. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin sahte kimlik kullandığını, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu, ayrıca çeşitli suçlardan 45 ayrı dosyadan aranması olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. 
 
M.A. isimli bir şahsın evine de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli markalarda ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ele geçirirdi. M.C. isimli şüpheli şahsın üzerinde de arama yapan ekipler, şahıs ile çeşitli kurum, kuruluş ve partilere ait değişik isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirdi. 

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

Diriliş Ertuğrul'un senaristi finali bu sözlerle duyurdu

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Jean-Marie Garelli: Türkiye büyük iş başardı

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis 'UBER'i böyle götürdü
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

On binlerce kişiye müjde! Hükümet düğmeye bastı

On binlerce kişiye müjde! Hükümet düğmeye bastı

Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı görevine başladı.

Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı görevine başladı.

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA