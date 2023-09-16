İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Mersin'de korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerin kimlikleri tespit edilirken, kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
Mersin'de korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.