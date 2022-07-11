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Mersin'de korkunç olay! Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşüp öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede hayatını kaybetti.

DHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
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Olay, 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü. Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkıraç, dün akşam hastanede hayatını kaybetti.

DÜŞME ANI KAMERADA

Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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