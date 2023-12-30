İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2023 Cumartesi / 18 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA30 Aralık 2023 Cumartesi 05:39 - Güncelleme:
Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü
ABONE OL

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet Çağrı Erdur yönetimindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Erdur ile yanındaki Onur Düzgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

  • Mersin kaza
  • otomobil tıra çarptı
  • 2 ölü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.