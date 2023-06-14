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Güncel

Mersin'de plastik kasa fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Mersin'de plastik kasa fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İş yerinden çıkan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

Söndürme çalışmalarına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri de katıldı.

İşletmedeki plastik kasalar, iş makineleriyle dışarıya taşındı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, fabrikada soğutma işlemlerine başlandı.

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