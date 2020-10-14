Mersin'de sahte içki operasyonu: 700 litre etil alkol ele geçirildi

AA 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:48

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sürdürülen sahte içki denetimleri sırasında, kargo aracılığıyla farklı kentlerde yaşayan 6 kişiye etil alkol gönderileceği bilgisine ulaştı.

Firmanın Akdeniz ilçesindeki şubesinde yürütülen çalışmaları takibe alan ekipler, şüpheliler B.O, Y.A. ve A.K'nin yanlarında getirdikleri 6 koliyi inceledi.

Kolilerde 120 litre etil alkol ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Etil alkollerden alınan örneklerde yüksek oranda metanole rastlanması üzerine ekipler, sahte içkiye karşı "Yıldırım" operasyonu başlattı.

Şebekenin deposuna ulaşan ekipler, burada da içerisinde metanol bulunan 580 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma, kit, anason ve etiket ele geçirdi.

Şebeke üyesi A.A. da ikametinde gözaltına alındı.