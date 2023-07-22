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Güncel

Mersin'de şiddet gören çocuk ve kardeşleri hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de babasından şiddet gören çocuk ve 2 kardeşinin bakanlığa ait kuruluşa yerleştirildiğini bildirdi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Mersin'de şiddet gören çocuk ve kardeşleri hakkında açıklama
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Bakanlık, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin'de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve 2 kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimiz kabul edilerek çocuklar Bakanlığımıza ait kuruluşa yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığın olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip ettiği bildirildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Mersin
  • şiddet

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