Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Mersin'de sol terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleriyle irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda D.M.Ö, S.Y.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Unutulmaz düğün fotoğrafları

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA