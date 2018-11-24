Mersin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleriyle irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda D.M.Ö, S.Y.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.