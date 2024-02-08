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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, DEAŞ adına geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de yapılanma arayışında olan ve sözde DEAŞ istihbarat biriminde görev aldıkları belirlenen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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