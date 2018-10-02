Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilo 650 gram esrar ve 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi

Ekipler, uzun süren takip sonucunda merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.
Boş olan dairedeki aramada, çok sayıda çuvalda 250 kilo 650 gram esrar ile 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
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