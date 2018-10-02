Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilo 650 gram esrar ve 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekipler, uzun süren takip sonucunda merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Boş olan dairedeki aramada, çok sayıda çuvalda 250 kilo 650 gram esrar ile 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA