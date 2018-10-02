Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilo 650 gram esrar ve 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.