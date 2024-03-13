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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Mezitli ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ve Erdemli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıklarını tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 2 kilo 87 gram esrar, 1 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu, 122 uyuşturucu hap, tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 9 bin 400 lira, 105 dolar ve 100 bin İran riyali ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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