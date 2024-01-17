Mersin'de yağışın etkisiyle denizin rengi kahverengiye dönüştü

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in batı ilçelerinde 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. En çok yağış alan yerlerden Bozyazı ilçesinde de zaman zaman şiddetli etkili olan yağmur dolayısıyla yüksek kesimler ve dağlardan derelerin taşıdığı sular denize ulaşmaya başladı. Özellikle Toroslardan gelen çamurlu yağmur sularının döküldüğü Sarısu Deresi ve Sini çayının da debisi de arttı. Kahverengiye dönen dere ve çaydan gelen su Akdeniz'le buluştuğu bölgenin de rengini de değiştirdi.

Bozyazı sahil kesiminde deniz, mavi ve kahverengi görüntüsüyle alışılmadık bir manzara oluşturdu.