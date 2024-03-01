Mersin'de yangın faciası! Bütüner çifti hayatını kaybetti

Yangın, gece 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin yaşadığı evde ilk belirlemelere elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.