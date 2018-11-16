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Mersin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

  • AA
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İstanbul-Mersin seferini yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 FS 727 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Damlama mevkisinde devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus'daki hastanelere kaldırıldı.

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