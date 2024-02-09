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  • Mersin'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Mersin'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

Mersin'de MİT ve polisin yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 07:17 - Güncelleme:
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 16 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda şehirde yapılanma arayışı içerisinde olan ve sözde örgütün istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine özel harekat timlerinin de yer aldığı 150 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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