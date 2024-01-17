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  • Mersin'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 2 kişi Şırnak'ta defnedildi
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Mersin'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 2 kişi Şırnak'ta defnedildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför ve bir yolcunun cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Mersin'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 2 kişi Şırnak'ta defnedildi
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Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilen otobüste şoför Hüseyin Tayşun (43) ve yolculardan Huzan Sunmez'in (22) cenazesi Mersin'deki işlemlerin ardından yakınları tarafından Silopi'ye getirildi.

Şoför Tayşun'un cenazesi ilçenin Birlik köyündeki mezarlıkta, Sunmez'in cenazesi ise ilçedeki Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp, şarampole devrilmişti.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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