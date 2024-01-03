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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu ''Zafer Yürüyüşü'' ile kutladılar

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu ''Zafer Yürüyüşü'' ile kutladılar
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Kutlama programı, Mersin Valiliği ve Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" ile Kuvayi Milliye Anıtı önünde başladı. Aralarında milletvekilleri, belediye başkanları ve askerlerin de olduğu heyet ile öğrenciler ve vatandaşlar, buradan Mersin Tren Garı'na yürüdü.

Yürüyüşte, Anadolu kadınının fedakarlığını yansıtmak için temsili top ve tüfek taşıyan kadınlar da yer aldı.

Garda devam eden programda Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşıladı.

Katılımcılar, burada çektirilen hatıra fotoğrafının ardından Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Pehlivan, Tuğamiral Murat Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de araca binip alandaki katılımcıları selamladı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Buradaki programa Azerbaycan'dan gelen Karabağ gazileri de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiir okundu.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda daha ileri götürmek için en güçlü katkıyı verme kararlılığında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin geliştiğine dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz her geçen gün çok büyük mesafeler katediyor. Mersin'imiz de ülkemizle gelişiyor. Devletimizin, ülkemiz genelinde yapmış olduğu yatırımlardan Mersin'de nasipleniyor. Cumhurbaşkanımız açılış müjdesini verdi; Çukurova bölgesel değil dikkat edin, uluslararası havalimanı birkaç hafta içerisinde açılacak ve Mersin ve bölge halkının hizmetine sunulacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de kentin geleceği için birçok alanda kaliteli hizmet sunma adına var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

- JANDARMADAN GÖSTERİ

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Vatandaşlar, programda çalınan marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopterle gerçekleştirilen "üzüm salkımı" gösterisi beğeniyle izlendi. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı'nın "tüfekli hareketler" gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.

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