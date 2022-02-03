Mesele ağaç değil! Mehmetçik terör inlerini vurdu, Kaz Dağları Dayanışması rahatsız oldu

star.com.tr 3 Şubat 2022 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 14:36

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekâtıyla vurdu. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış Kartalı harekatı kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhlarının hedef alındığını belirtti.

Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındığını vurgulayan Akar, 'Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır." dedi.

IKBY YÖNETİMİ DE DUYURDU: HEDEF PKK'LILAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle olduğunu söyledi.

Adil açıklamasında, "PKK, Kürdistan (IKBY) halkını çok zor bir duruma sokmuştur. Bu yüzden yüzlerce köy boşaltılmış, halk evsiz kalmıştır. Bu süreçte zarar gören Kürdistan bölgesi olmuştur. Bu yüzden PKK'nın amacı Kürdistan Bölgesini zayıflatmaktır." İfadelerini kullandı.

MEHMETÇİK VURDU, SES ÖNCE PKK MEDYASI SONRA KAZ DAĞLARI DAYANIŞMASINDAN GELDİ

Mehmetçiğin terör inlerini yerle bir etmesi, terör örgütü PKK'nın sözde yayın organları tarafından çarpıtılarak servis edilmeye çalışıldı.

Örgütün yayın organlarından Roj ve Medya News'in operasyona ilişkin haberinde kullanılan görüntülerde, 'TSK yerleşim yerlerini vuruyor' algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Medya News'in haberinde, 'PKK'nın, DEAŞ yenilgisinden sonra en kapsamlı hava saldırısı olduğu' ifadelerine yer verilirken, Roj News'in algı görüntüleri, 'Kaz Dağları Dayanışması' platformunun resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'EKOLOJİ' BAHANESİYLE PKK'YA DESTEK

Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bölgedeki PKK varlığına değinilmeden, TSK'nın yerleşim yerlerini vurduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı. Paylaşımda, 'Türkiye Mahmur, Şengal ve Derik'e hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda yaralı ve can kaybı var.' İfadeleriyle, PKK'nın vurulmasından duyulan hazımsızlık, dile getirildi.

Ayrıca, PKK'lıların imhasını 'ekolojik felaket' olarak göstermeye çalışan Kaz Dağları Dayanışması, yine tarafını açıkça belli etti.

Yapılan bu paylaşım, Kaz Dağları eylemleri sırasında halkı galeyana getirmek için uydurulan yalanları getirdi.

Kaz Dağları Dayanışması, bazı ünlü isimlerle beraber, gerçek dışı paylaşımlarla kirli bir algı operasyonuna girişmişti.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Kaz Dağları Dayanışması'nın kirli oyununu fark eden kullanıcılardan, söz konusu paylaşıma tepki yağdı. Gelen yorumlarda, 'Kandil dayanışması' 'Sözde çevreci, terör sevici' 'Ekolojik terör sevici' gibi ifadeler yer aldı. Bazı PKK'lı hesaplar ise, paylaşımı destekledi.

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