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Resmi nikah istediği için dövüp, bebeğini düşüren eşinden şikayetçi oldu

Adana'da Hikmiye A.(20), 8 aylık hamileyken, dini nikah kıyarak birlikte yaşadığı Abdulkadir Ç.'nin (26) resmi nikah istediği için kendisini döverek çocuğunun düşmesine neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. 

  • DHA
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Olay, 26 Nisan'da Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmiye A. ve birlikte yaşadığı Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile olan Hikmiye A.'yı dövdü. Genç kadının durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hikmiye A. hemen ameliyata alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 8 aylık bebek kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Abdulkadir Ç. ilk ifadesinde, genç kadının sinir krizi geçirdiğini, kendisinin de sakinleştirmek için tokat attığını öne sürdü. Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan Hikmiye A.'nın, 4 yıl önce pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. ile dini nihah ile evlendiği, çiftin 3 yaşında bir kız çocukları olduğu ortaya çıktı. Abdulkadir Ç., polisteki sorgusun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 
'BENİ EŞİM DÖVDÜ'
 
 
Hastanedeki tedavisinin ardından, hayati tehlikeyi atlatan ve kendine gelen Hikmeye A., eşiyle 4 yıl önce evlendiğini söyleyerek, "Kendisine resmi nikah yapmasını söyledim. Bu isteğimi kabul etmedi, sürekli aynı konu yüzünden kavga ediyorduk. Resmi nikah isteğim zaman beni dövüyordu, olay günü aynı konu yüzünden tartışmaya başladık. Beni yine dövdü gözümü hastanede açtım. Bebeğimi kaybettim, şikayetçiyim" dedi. Hikmiye A. taburcu edildikten sonra, ailesi tarafından Mardin'e götürüldü.
 

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