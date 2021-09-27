Mesleki eğitim merkezi fabrika gibi çalışıyor

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:57

Zonguldak Ereğli Mesleki Eğitim Merkezinde 37 alan ve 181 meslek dalında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Öğrenciler, merkezde kurulan atölyelerde mobilya, metal ve tekstil sektörleri üzerine üretim yapıyor.

Okulların masa, sıra, sandalye, tabure, dolap ve minder gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen malzeme temini, bilgisayar ve benzeri parça tamiri ile arızaları giderme gibi talepleri de karşılamaya çalışıyor.

Sektörün beklentileri doğrultusunda beceriler kazanan öğrenciler, geçen yıl yaklaşık 780 bin lira ciro elde edilen merkezde, devlet desteği kapsamında her ay yaklaşık 800 ila 1500 lira arasında cep harçlığı kazanıyor.

- "ÜRETİM CİROSUNDA İL BİRİNCİSİ OLDUK"

Okul Müdürü Abdüsselam Aksoy, AA muhabirine, mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitimin içine dahil edildiğini, bu kapsamda öğrencilerin haftada bir gün okula geldiklerini, diğer günlerde ise işletmelerde uygulamalı işbaşı eğitimleri aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin hem istihdam olanağı bulduğunu hem de devlet desteği kapsamında her ay cep harçlığı kazandığını belirten Aksoy, "Eğitimlerle öğrenciler 3. sınıfta kalfalık, 4. sınıfta ustalık belgesi alıyorlar, ayrıca meslek lisesi diploması almaya hak kazanıyorlar. Öğrenciler eğitim sonunda kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor ve böylece yeni istihdam olanakları yaratılıyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde fındık toplama ve farklı nedenlerle okula gelemeyenlerle beraber yaklaşık 650 öğrenciye eğitim verildiğini dile getiren Aksoy, okulda döner sermaye kapsamında üretim yapıldığına ve 2021 Döner Sermaye İşletmesi üretim cirosunda il birincisi olduklarına dikkati çekti.

Motorlu araçlar teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, moda tasarımı ve giyim üretim atölyesi, sıhhi yapı tesisat sistemleri atölyesini kurduklarını aktaran Aksoy, geçen yıl Aydın'da 8 tasarım beceri atölyesini faaliyete geçirdiklerini kaydetti.

- "ELİMİZDE ŞU ANDA 500 BİN LİRALIK İŞ VAR"

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı içerisinde yaklaşık KDV dahil 774 bin 383 lira 152 kuruş ciro yaptık, bu da Zonguldak'ta en fazla elde edilen ciro oldu. Bu yıl içinde de şu anda gerçekleşen teslim ettiğimiz işlerin tutarı 135 bin lira civarında. Elimizde şu anda 500 bin liralık iş var, onu da bir ay içinde bitireceğiz. Burada Bakanlığımızın resmi istatistiklerine göre bizden diploma alan ya da ustalık belgesini tamamlayarak okulumuzdan mezun olan yüzde 89,92'si bu alanlarda istihdam oluyor."

Yapı Tesisat Sistemleri Bölümü öğrencisi Aydoğan Özel de bu işi çok sevdiğini, meslek edinmek ve kaliteli usta olmak için buraya geldiğini anlattı.

Efe Karaboğa ise aşçılık bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, "Bu işi severek yapıyorum ve mutlu oluyorum. Yeri geliyor evde aileme bile yardım edebiliyorum. Burada kalfalık ve ustalık belgesinin yanında meslek lisesi diploması da alabiliyorum." ifadelerini kullandı.