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META'dan resmi açıklama: Threads geçici olarak kapatılacak

META, Rekabet Kurulunun şirket hakkında geçici tedbir kararı vermesi sonrasında Türkiye'de Threads'i geçici olarak kapatacağını açıkladı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
META'dan resmi açıklama: Threads geçici olarak kapatılacak
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META'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulunun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Threads'in 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı ve kullanıcıların uygulama üzerinden bu tarihten önce karar hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada, Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek."

- Rekabet Kurulu kararı

Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META Platforms, Inc. (META) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.

META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edilen Kurulun açıklamasında, META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilerek, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu vurgulanarak, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.

Öte yandan, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler de getirilmişti.

  • Threads
  • meta
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