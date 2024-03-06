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  • 7 il için kar uyarısı! Meteorolji hava tahmin raporunu yayımladı
Güncel

7 il için kar uyarısı! Meteorolji hava tahmin raporunu yayımladı

Meteorolji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 7 il için sarı kodlu yağmur ve kar uyarısı yapıldı.

6 Mart 2024 Çarşamba 19:42 - Güncelleme:
7 il için kar uyarısı! Meteorolji hava tahmin raporunu yayımladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Sakarya çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetlenmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı.

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