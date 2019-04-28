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Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'ye göre Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'de sağanak yağış bekleniyor.

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Marmara başta olmak üzere Batı bölgelerinde etkisini gösteren yağışlı ve soğuk hava dalgası, bu hafta ortasından itibaren yerini ısınan havalara bırakmıştı. Dün de İstanbul dahil birçok ilde bahar tadında bir havanın yaşanması, hafta sonunda milyonları dışarıya yöneltti. Gerek aileleri gerekse arkadaşlarıyla plan yapan bireyler, adeta dışarılara akın etti. Bu doğrultuda, haftanın son gününü de evde geçirmek istemeyenler, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile güncel tahminlere ulaşmaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 28 Nisan 2019 Pazar gününe ilişkin hava durumu verilerini son dakika olarak açıkladı. MGM bilgilerinde birçok il için kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlara dikkat çekildi. Saatlik olarak İstanbul hava durumu tahminlerine de değinildi.
 
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
 
Meteoroloji'nin 28 Nisan 2019 Pazar gününe ilişkin son dakika hava durumu verileri şu şekilde;
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor
 
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
UYARILAR
 
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
 
HAFTALIK HAVA DURUMU
 
HAFTALIK HAVA DURUMU (28 Nisan - 04 Mayıs 2019)
 
Ülkemiz genelinde artan hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın güneyi ile İstanbul dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA 12°C, 25°C
 
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ÇANAKKALE 13°C, 21°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İSTANBUL 12°C, 22°C
 
Parçalı bulutlu
 
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
 
Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DENİZLİ 13°C, 26°C
 
Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR 15°C, 26°C
 
Az bulutlu
 
MANİSA 12°C, 26°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA 14°C, 27°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA 16°C, 24°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY 11°C, 24°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA 8°C, 22°C
 
Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalıve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra batısı, Kırıkkale ve Sivas çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA 11°C, 24°C
 
Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ÇANKIRI 9°C, 25°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
 
Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİVAS 5°C, 18°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalıve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU 15°C, 22°C
 
Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE 9°C, 25°C
 
Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİNOP 11°C, 19°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
ZONGULDAK 10°C, 19°C
 
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA 10°C, 26°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BAYBURT 4°C, 17°C
 
Parçalı yer yer çok bulutlu bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN 10°C, 20°C
 
Parçalı bulutlu
 
TRABZON 10°C, 18°C
 
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM 0°C, 12°C
 
Parçalı bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS -1°C, 14°C
 
Parçalı bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA 10°C, 21°C
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN 3°C, 14°C
 
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN 14°C, 23°C
 
Parçalı bulutlu
 
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
 
Parçalı bulutlu
 
SİİRT 11°C, 21°C
 
Parçalı bulutlu
 
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
 
Parçalı bulutlu
 

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