Marmara başta olmak üzere Batı bölgelerinde etkisini gösteren yağışlı ve soğuk hava dalgası, bu hafta ortasından itibaren yerini ısınan havalara bırakmıştı. Dün de İstanbul dahil birçok ilde bahar tadında bir havanın yaşanması, hafta sonunda milyonları dışarıya yöneltti. Gerek aileleri gerekse arkadaşlarıyla plan yapan bireyler, adeta dışarılara akın etti. Bu doğrultuda, haftanın son gününü de evde geçirmek istemeyenler, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile güncel tahminlere ulaşmaya çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 28 Nisan 2019 Pazar gününe ilişkin hava durumu verilerini son dakika olarak açıkladı. MGM bilgilerinde birçok il için kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlara dikkat çekildi. Saatlik olarak İstanbul hava durumu tahminlerine de değinildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 28 Nisan 2019 Pazar gününe ilişkin son dakika hava durumu verileri şu şekilde;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

HAFTALIK HAVA DURUMU

HAFTALIK HAVA DURUMU (28 Nisan - 04 Mayıs 2019)

Ülkemiz genelinde artan hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın güneyi ile İstanbul dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalıve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra batısı, Kırıkkale ve Sivas çevreleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 9°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalıve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 22°C

Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 25°C

Parçalı az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 4°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -1°C, 14°C

Parçalı bulutlu yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu