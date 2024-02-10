Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun doğu kesimindeki 14 ili çığ tehlikesine karşı "sarı" kodla uyardı. Çığ riski bulunan iller şu şekilde: Ağrı, Rize, Giresun, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14