Meteoroloji 7 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu'da bulunan 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Çanakkale Valiliğinden yayınlanan mesajda ise, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.

Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentte cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup, yıldırım düşme riski artacağından yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır."

METEOROLOJİDEN 7 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BOLU VE ANKARA'NIN NALLIHAN İLÇESİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu il merkezi ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.