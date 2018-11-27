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Meteoroloji Balıkesir'e kuvvetli yağış uyarısından bulundu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli olması ve metrekareye 30 - 60 kilo yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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