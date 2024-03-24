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  • Meteoroloji batı kesimlerini uyardı: Kuvvetli olması bekleniyor
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Meteoroloji batı kesimlerini uyardı: Kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısı için fırtına uyarısında bulundu.

AA24 Mart 2024 Pazar 13:48 - Güncelleme:
Meteoroloji batı kesimlerini uyardı: Kuvvetli olması bekleniyor
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Yapılan tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

  • fırtına uyarısı
  • Marmara Ege
  • Anadolu Batısı

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