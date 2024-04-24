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Meteoroloji bazı iller için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İç Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodosun etkili olacağını bildirdi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
Meteoroloji bazı iller için uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden lodos, yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Lodos ve fırtına, yarın 09.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak.

Meteoroloji ayrıca, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.

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