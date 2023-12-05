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Meteoroloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu için uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA5 Aralık 2023 Salı 14:21 - Güncelleme:
Meteoroloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu için uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında da kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi, Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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