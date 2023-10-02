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Meteoroloji Elazığ için uyardı: Tedbirli olun

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısı yaparak sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:19 - Güncelleme:
Meteoroloji Elazığ için uyardı: Tedbirli olun
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Elazığ ve Tunceli'nin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Elazığ ve Tunceli'nin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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