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Meteoroloji hafta başını işaret etti! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.

TRT Haber30 Eylül 2022 Cuma 02:24 - Güncelleme:
Meteoroloji hafta başını işaret etti! Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı. Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.

Hafta sonu sıcak ve güneşli hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde hortum etkili olmuştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca sağanak yağışla birlikte dolu da yağmıştı. Misket büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamıştı.

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