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Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi

2016'dan bu yana ilk kez kasım ayında kar yağışı görülen İstanbul'da sıcaklığın 9 derece birden düşmesi bekleniyor. İstanbul'da pazar günü ise etkili kar yağışı bekleniyor.

23 Kasım 2023 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
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Türkiye kara kışa teslim oluyor. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yer yer yerini kar yağışına bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri sağanağın ardından pazar günü kar yağışı bekleniyor.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

İstanbul'da önceki gün karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi, 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel ve Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam 1836 personel görev alacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi ile görev başında olacak.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Vali Gül ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararının alındığını söyledi.

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