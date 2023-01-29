Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar için tarih verdi! İstanbul'da 15 günlük hava durumu nasıl olacak?

Türkiye'de sıcaklıkların normalin üstünde seyrettiği, yağmur ve kar yağışının geciktiği kış mevsimi, bu haftadan itibaren mevsim normallerine dönüyor. Birçok ilde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 16 ilde etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak edildi. Meteoroloji uzmanları ise İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu raporu

Türkiye'nin dört bir yanından yağış haberleri gelmeye devam ederken, Meteoroloji uzmanları İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. Bugünden itibaren Türkiye'de kar yağışlarının görüldüğü yerler artarken; Eskişehir, Bolu, Ankara, Konya, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji hava durumu raporu ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre; Bu hafta Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı görülecek. Yağışların; Kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu değerlendirmelere göre İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklıkların ani düşüşü sonrası Şubat ayının ilk haftasında kar yağışı bekleniyor.

Hafta başından itibaren 4 günlük periyotta hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Gün içerisinde hafif ve aralıklı olarak görülecek. Gece hava sıcaklıkları 2 ila 4, gündüz ise 7 ila 8 derece civarında olacak. Önümüzdeki bir haftalık periyotta İstanbul'da kar yağışı beklenmezken, Şubat'ın 5 ve 6'sında kar yağışı ihtimali var.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre Çarşamba günü ( 1 Şubat) karla karışık yağmur bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise İstanbul'da hava sıcaklıkları düşecek.

Şubat ayının ilk Pazar Akşam ile Pazartesi öğlen arası İstanbul'da yer yer kar yağışları bekleniyor. Kuzey ilçelerde kendini daha çok gösterecek olan kar yağışıyla birlikte gelen soğuklar uzun süre kalıcı olacak.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Buna göre, 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın, yarından itibaren düşüşe geçerek, hafta sonu 0 dereceye inmesiyle kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda, kentte bugün 12 dereceye kadar çıkan sıcaklığın ilerleyen saatlerde 6 dereceye kadar düşmesi ve parçalı bulutlu havanın da gece saatlerinden itibaren yer yer yağmura dönmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yarın en düşük 6, en yüksek 8 derece olacağı öngörülüyor. Havanın ise yağmurlu olması bekleniyor.

Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakmasının beklenmesine rağmen sıcaklığın daha da düşeceği tahmin ediliyor. Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 6 derece olması öngörülüyor.

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Şehirde hafta sonundan itibarense kar bekleniyor. Tahminlere göre, cumartesi en düşük 2 en yüksek 5 derece sıcaklık ve karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının ise pazar günü daha da düşerek en düşük 1 en yüksek 4, pazartesi ise en düşük 0 ile 3 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Söz konusu 2 gün kentte kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.