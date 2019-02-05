Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

KISA SÜRELİ FIRTINA YAŞANABİLİR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat),öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa),gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel,su baskını, ulaşımda aksamalar vb) karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-70 km/saat),öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-90 km/sa),gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.