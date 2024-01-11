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Meteoroloji Türkiye'nin doğusu için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Meteoroloji Türkiye'nin doğusu için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması tahmin edildiği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta ve Hakkâri'de 3 derece olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Akşam saatlerinden itibaren Van çevreleri ile Muş'un güneyinde kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

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