Meteoroloji turuncu uyarıda bulundu: Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Bursa, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ için "sarı", Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.