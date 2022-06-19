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Meteoroloji uyardı: 14 ilde kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji, 14 şehir için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını, trafikte aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TRT Haber19 Haziran 2022 Pazar 12:56 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Marmara'da Kocaeli, Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta Burdur çevresi, Osmaniye ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı var.

İç Anadolu'da Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakla geçeceği tahmin ediliyor.

Rize, Artvin ve Ardahan'da da yine sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle öğle saatlerinden sonrasına dikkati çekti.

Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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