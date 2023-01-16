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Meteoroloji uyardı! 3 gün sürecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için yarından başlamak üzere yaklaşık 3 gün sürecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! 3 gün sürecek
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Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi uyarısına göre kuvvetli rüzgâr ve fırtına yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Yapılan açıklamaya göre, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr eseceği ve zaman zaman 50 ila 75 kilometre saat şiddetinde olacağı tahmin ediliyor. Yarın saat 06.00'da başlayıp Perşembe günü sabah 09.00'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına için uyarılar yapan meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

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