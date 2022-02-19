Meteoroloji uyardı! Bu illerimizde de kar bekleniyor

19 Şubat 2022 Cumartesi 07:29 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 07:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğu ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı az bulutlu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 0°C, 15°C

Az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, cumartesi az bulutlu

TEKİRDAĞ 3°C, 10°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HATAY 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Bayburt dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT 3°C, 9°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bingöl, Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ -2°C, 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 4°C

Çok bulutlu, güney çevreleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

Cumartesi günü Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Konya, Karaman ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.