Meteoroloji uyardı! Bu illerimizde de kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimler ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alan yerlerde 3 ila 5 derece azalacağı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya'nın doğu ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı az bulutlu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 0°C, 15°C
Az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, cumartesi az bulutlu
TEKİRDAĞ 3°C, 10°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu ve yağmurlu, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HATAY 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Bayburt dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT 3°C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bingöl, Hakkari, Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ -2°C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu, güney çevreleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Cumartesi günü Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Konya, Karaman ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.