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Meteoroloji uyardı: Fırtına bekleniyor

Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 02:55 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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