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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun kuzey ve güney kesimleri ile İç Anadolu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları doğuda mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

17 Şubat 2024 Cumartesi 07:28 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzeyi, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yarın ise yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 10, Antalya'da 18, İstanbul'da 11, Samsun'da 14, İzmir'de 15, Diyarbakır'da 13 derece civarında seyredecek.

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