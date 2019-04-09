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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece düşüş göstereceğini açıkladı, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yaşanacak kuvvetli fırtına konusunda ise uyardı. Meteoroloji, birçok il için ise yağış uyarısında bulundu. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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