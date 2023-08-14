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Meteoroloji uyardı: O ilimizde sıcaklık 48 dereceye çıkacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak, 48 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 19:01 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: O ilimizde sıcaklık 48 dereceye çıkacak
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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre yarın Eskişehir ve bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığının 1 ila 3 derece daha artarak mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın kent genelinde 40 derecenin üzerinde olacağı belirtilen raporda, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara saat 11.00 ile 17.00 arasında tedbirli olması uyarısında bulunuldu. Rapora göre yarın Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 48 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük ise 36 derece ile Han ilçesinde olması bekleniyor.

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