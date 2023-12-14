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Güncel

Meteoroloji uyardı! Ve kar İstanbul'un kapısına dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ile birlikte sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini, ülkenin batısından itibaren kar yağışının beklendiğini açıkladı.

14 Aralık 2023 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Ve kar İstanbul'un kapısına dayandı
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Meteoroloji güncel hava durumu raporuna göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öyle ki sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BATI'DAN GELİYOR

Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı başlıyor. Pazar günü kar yağışının iç bölgelerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuzey Ege'de rüzgarın (14.12.2023) Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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