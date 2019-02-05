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Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar doğu ve güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklıklar, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 13, Hakkari'de 11, Muş'ta 10, Van'da 9 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Hakkari'de 5, Van ve Bitlis'te 4, Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece puslu olacak.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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