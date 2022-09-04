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Meteoroloji ve AFAD uyardı! 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyılarında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak bekleniyor. Vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

4 Eylül 2022 Pazar 08:52 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD UYARDI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) dün yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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